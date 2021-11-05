Минздрав ФРГ спрогнозировал «сложные недели» из-за ситуации с COVID-19

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Исполняющий обязанности главы Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что стране предстоят «сложные недели» из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Минздрав ФРГ спрогнозировал «сложные недели» из-за ситуации с COVID-19
  • Reuters

«Сейчас четвёртая волна развивается в полную мощь, она серьёзно набрала скорость, достигла рекордной заболеваемости для Германии за последние 18 месяцев, увеличив нагрузку на больницы», — цитирует Шпана РИА Новости.

Он отметил, что в некоторых регионах пациентов приходится перевозить из одного места в другое, потому что палаты интенсивной терапии переполнены.

«Если сегодня у нас почти 40 тыс. новых инфицированных, то через несколько дней 350—400 из них окажутся в реанимациях. Это значит, что ещё несколько недель будет очень сложно», — заключил он.

В Германии за минувшие сутки выявили 37 120 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

Общее число выявленных случаев коронавируса в ФРГ достигло 4 709 488. Всего от COVID-19 в стране скончались 96 346 пациентов.

В июле Виталий Зверев, микробиолог, академик РАН, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.

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