Захарова: ждём реакцию стран Запада на дегенерацию ситуации со свободой слова на Украине

Россия ожидает от стран Запада реакции на стремительную дегенерацию ситуации со свободой слова на Украине, написала в своём Telegram-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала факт закрытия на Украине «очередного СМИ», главный редактор которого был отправлен в отставку.

«Издание принадлежало крупному предпринимателю», — отметила Захарова.

По её словам, как только было объявлено о закрытии газеты, посольство США назвало это «печальным днём для украинских СМИ». Подобными заявлениями отметились и представительство ЕС на Украине, а также посол Великобритании Мелинда Симмонс и посол Швеции Тобиас Тиберг.

«Всё дело в том, что бизнесмен А. Киван, которому принадлежит небольшое издание Kyiv Post (читается в основном экспатами и сотрудниками посольств), объявил о желании переформатировать газету и представить новое СМИ на четырёх языках, включая русский», — написала Захарова.

По её словам, есть и «более приземлённая версия», согласно которой «киевский режим решил погладить СМИ и его владельца против шерсти» для «дрессировки».

«В настоящее время под угрозой находится лицензия на вещание телеканала «НАШ», оказывается давление на каналы «Интер» и «Первый независимый». Ждём заявления западников — умеют же, когда хотят», — подытожила представитель МИД.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своём решении ввести санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK.

Журналисты ряда заблокированных на Украине СМИ написали письмо в ООН. В нём они обратились к ряду чиновников международной организации, включая Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

После этого глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила об обеспокоенности санкциями украинских властей против СМИ.

Также в августе издание «СТРАНА.ua» заявило о блокировке портала после решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против него.