Эксперт оценил нежелание Польши позволять СМИ освещать миграционный кризис у своей границы

Писатель, член ЦС социалистической партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Стариков в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» объяснил, почему Польша не позволяет журналистам освещать миграционный кризис со своей части белорусско-польской границы.

«Они же, поляки, сами не будут транслировать картинку, которая их представляет в невыгодном свете. В ситуации, когда ты не пускаешь женщин, детей, применяешь против них водомёты и слезоточивый газ... картинка некрасивая», — отметил он.

По его словам, перед этими событиями польскому, немецкому, французскому зрителю на протяжении долгого времени рассказывали, что водомётами разгонять людей нельзя.

«Их СМИ, получается, работали против них. И вся инерция западной машины. Поэтому вводим ЧП, у нас границу типа прорывают, никого не пускаем», — указал Стариков.

15 ноября стало известно, что съёмочную группу RT France задержали на польско-белорусской границе.

Позже представитель полиции Подляского воеводства Польши сообщил, что корреспондента и оператора RT France доставили в суд польского города Сокулка. Впоследствии их приговорили к штрафу.

Корреспондент RT France Давид Калифа рассказал подробности задержания их с оператором Жорди Демори на польско-белорусской границе.

В течение девяти часов с журналистов не снимали наручники и не давали им еды.

Руководитель RT France Ксения Фёдорова 15 ноября сообщила, что вернуть свои паспорта, уплатив штраф за нарушение так называемой спецзоны на границе с Белоруссией, журналисты телеканала смогут только через 48 часов, поскольку до этого им запрещено там появляться.

Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутерреш заявил, что задержание съёмочной группы RT France на польско-белорусской границе является актом цензуры.