Генсек Европейской федерации журналистов назвал цензурой задержание съёмочной группы RT France

Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутерреш назвал актом цензуры задержание съёмочной группы RT France на польско-белорусской границе.

«Мы столкнулись с очевидным нарушением европейских стандартов свободы прессы. Мы — Европейская федерация журналистов — не медлим с тем, чтобы назвать это цензурой. Это акт цензуры со стороны польского правительства. Мы зарегистрировали несколько инцидентов в этой зоне. Журналисты пытаются делать свою работу, информировать население о происходящем в этой пограничной зоне... Это непостижимая уму ситуация! Мы не видим причин для польских властей устанавливать цензуру в этой зоне, которая заслуживает внимания СМИ», — сказал Гутерреш, его цитату привела в своём Telegram руководитель RT France Ксения Фёдорова.

15 ноября стало известно, что съёмочную группу RT France задержали на польско-белорусской границе. Корреспондент Давид Калифа и оператор Жорди Демори успели сообщить, что польская полиция ведёт себя «крайне недружелюбно».

Генеральный секретарь Национального профсоюза журналистов Франции Доминик Прадалье, комментируя задержание, призвала соблюдать права прессы повсюду, «в том числе и в так называемых закрытых районах».