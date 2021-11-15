Глава профсоюза журналистов Франции прокомментировала задержание съёмочной группы RT France

Генеральный секретарь Национального профсоюза журналистов Франции Доминик Прадалье прокомментировала в беседе с RT задержание съёмочной группы RT France на польско-белорусской границе.

«Права прессы должны осуществляться повсюду, в том числе и в так называемых закрытых районах. Наша журналистская миссия как раз и заключается в том, чтобы отправляться туда, где разворачиваются события, чтобы понять их и сообщить о них гражданам», — заявила она.

Прадалье выразила надежду, что съёмочную группу RT France скоро освободят.

«Плохо, что ваших коллег задержали, и мы изо всех сил желаем, чтобы их освободили немедленно. Поскольку нет никакого повода задерживать журналистов, которые просто пытаются делать свою работу», — добавила она.

Также Прадалье отметила, что «повсюду существуют препятствия свободе прессы, и особенно во Франции».

«Но сейчас во всех странах журналистам указывают на дверь, будто они злоумышленники или враги, хотя свобода прессы одинакова для всех, в том числе и для тех, кто хочет нам помешать её осуществлять», — заявила она.

15 ноября стало известно, что съёмочную группу RT France задержали на польско-белорусской границе. Корреспондент Давид Калифа и оператор Жорди Демори успели сообщить, что польская полиция ведёт себя «крайне недружелюбно».