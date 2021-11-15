Съёмочную группу RT France задержали на польско-белорусской границе

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RT
Съёмочную группу RT France задержали на польско-белорусской границе. Корреспондент Давид Калифа и оператор Жорди Демори успели сообщить, что польская полиция ведёт себя «крайне недружелюбно».

Об этом рассказала руководитель RT France Ксения Фёдорова.

«Нашу съёмочную группу задержали на польско-белорусской границе. Корреспондент RT France Давид Калифа и оператор Жорди Демори успели выйти в прямой эфир по телефону и рассказать, что польская полиция ведёт себя «крайне недружелюбно». Последнее сообщение, которое мы получили от нашего корреспондента, — это «наручники», с тех пор на связь группа не выходит», — написала она в Telegram.

Как сообщает RT France, утром 15 ноября журналисты были задержаны в тот момент, когда они освещали миграционный кризис.

За несколько минут до ареста репортёр Калифа рассказывал о ситуации из села Уснарз Горный в Польше, находясь в ста метрах от границы.

«На нас составляют протокол», — пояснил он.

Журналист добавил, что польская полиция с «крайне напряжённым видом» запретила съёмочной группе телеканала вести съёмку.

«Несколько раз они попросили нас покинуть это место и не снимать», — отметил Калифа.

Ранее Ксения Фёдорова рассказала об угрозах антифа в адрес журналистов телеканала. Кроме того, телеканал отстаивает в суде честь и достоинство своих журналистов из-за развёрнутой в стране клеветнической кампании.

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