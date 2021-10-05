В RT France рассказали, как отстаивают в суде честь журналистов телеканала

Руководитель RT France Ксения Фёдорова рассказала, что телеканал отстаивает в суде честь и достоинство своих журналистов из-за развёрнутой в стране клеветнической кампании.

«RT France преследует в суде тех, кто называет канал «пропагандистским» — именно так французское госСМИ RFI интерпретирует в своей статье фундаментальное право нашего канала отстаивать честь и достоинство своих журналистов», — написала она в своём Telegram-канале.

По её словам, до запуска RT France против телеканала во Франции была развёрнута масштабная клеветническая кампания, в которой участвовали СМИ и отдельные лица, в том числе представители французского правительства.

Она отметила, что информация о самых возмутительных случаях была передана юристам телеканала.

В том числе в 2019 году RT France подал в суд за клевету на Николя Тензера — создателя антироссийского блога Desk Russie, неоднократно оскорблявшего журналистов и экспертов, приходящих на канал.

«Однако на слушаниях по этому делу складывалось полное ощущение, что судят нас. Просто за то, что мы Russia Today. Несмотря на то что решение ещё не вынесено, прокурор уже заявил, что систематические оскорбления в адрес наших журналистов — это не диффамация, а свобода мнения, а защита Тензера апеллировала к судьям, что мы не имеем права «использовать французское правосудие, чтобы заставить замолчать тех, кто нас критикует», — заявила Фёдорова.

Также она рассказала, что накануне слушаний в Le Monde вышло открытое письмо Тензера, в котором он выражает желание лишить RT France права подавать судебные иски и настаивает на том, чтобы «это право было искоренено на уровне всего ЕС», а также требует суд приговорить RT France к штрафу. При этом мнение Тензера активно тиражируется его антироссийскими сторонниками в соцсети.

«Как справедливо отметил наш адвокат, сегодня Франция стоит на распутье и вопрос, который рассматривается в суде, — уже не вопрос диффамации, а именно: станет ли французская юстиция дискриминировать СМИ по признаку его национальной принадлежности (в случае RT France — финансирования из России)», — подчеркнула Фёдорова.

При этом руководитель RT France выразила уверенность, что если бы подобный иск был подан от другого французского телеканала, то он однозначно был бы удовлетворён.

В марте модераторы Facebook заблокировали интервью RT France с депутатом Европарламента от партии Марин Ле Пен, объяснив это расплывчатой формулировкой: «из-за нарушения «стандартов сообщества» Facebook».