Руководитель RT France рассказала об угрозах антифа в адрес журналистов телеканала

Руководитель RT France Ксения Фёдорова рассказала об угрозах антифа в адрес журналистов телеканала.

«Очередные угрозы в адрес наших журналистов — в этот раз от антифа, которые опубликовали имена и фотографии членов нашей съёмочной группы, освещающей манифестации в Лионе: «Каналу удаётся быть допущенным к освещению демонстраций против крайне правых, тогда как он сам должен стать целью любого антифашистского движения», — написала Фёдорова в Telegram-канале.

По её словам, на это отреагировал крупнейший журналистский профсоюз Франции SNJ, который осудил «фактические призывы к насилию, «тёмную практику», заключающуюся в «сборе данных о журналистах» и «потворстве враждебным действиям против них».

«Ждем, когда же отреагируют «Репортёры без границ», — добавила Фёдорова.

Ранее руководитель RT France Ксения Фёдорова рассказала, что телеканал отстаивает в суде честь и достоинство своих журналистов из-за развёрнутой в стране клеветнической кампании.