Руководитель RT France рассказала об угрозах антифа в адрес журналистов телеканала

Короткая ссылка
Руководитель RT France Ксения Фёдорова рассказала об угрозах антифа в адрес журналистов телеканала.
Руководитель RT France рассказала об угрозах антифа в адрес журналистов телеканала
  • Reuters

«Очередные угрозы в адрес наших журналистов — в этот раз от антифа, которые опубликовали имена и фотографии членов нашей съёмочной группы, освещающей манифестации в Лионе: «Каналу удаётся быть допущенным к освещению демонстраций против крайне правых, тогда как он сам должен стать целью любого антифашистского движения», — написала Фёдорова в Telegram-канале.

По её словам, на это отреагировал крупнейший журналистский профсоюз Франции SNJ, который осудил «фактические призывы к насилию, «тёмную практику», заключающуюся в «сборе данных о журналистах» и «потворстве враждебным действиям против них».

«Ждем, когда же отреагируют «Репортёры без границ», — добавила Фёдорова.

Ранее руководитель RT France Ксения Фёдорова рассказала, что телеканал отстаивает в суде честь и достоинство своих журналистов из-за развёрнутой в стране клеветнической кампании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить