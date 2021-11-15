Журналистов RT France доставили в суд польского города Сокулка
- Reuters
«Они недавно были направлены в суд, который примет решение в их деле», — заявил он.
Отмечается, что журналистам грозит наказание в виде штрафа или ареста.
15 ноября стало известно, что съёмочную группу RT France задержали на польско-белорусской границе. Корреспондент Давид Калифа и оператор Жорди Демори успели сообщить, что польская полиция ведёт себя «крайне недружелюбно».
Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутерреш заявил, что задержание съёмочной группы RT France на польско-белорусской границе является актом цензуры.
Глава Национального профсоюза журналистов Франции Доминик Прадалье, комментируя задержание, призвала соблюдать права прессы повсюду, «в том числе и в так называемых закрытых районах».