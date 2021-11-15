Журналистов RT France доставили в суд польского города Сокулка 

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Корреспондента RT Давида Калифу и оператора Жорди Демори доставили в суд польского города Сокулка. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя полиции Подляского воеводства Польши.
Журналистов RT France доставили в суд польского города Сокулка 
  • Reuters

«Они недавно были направлены в суд, который примет решение в их деле», — заявил он.

Отмечается, что журналистам грозит наказание в виде штрафа или ареста.

15 ноября стало известно, что съёмочную группу RT France задержали на польско-белорусской границе. Корреспондент Давид Калифа и оператор Жорди Демори успели сообщить, что польская полиция ведёт себя «крайне недружелюбно».

Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутерреш заявил, что задержание съёмочной группы RT France на польско-белорусской границе является актом цензуры.

Глава Национального профсоюза журналистов Франции Доминик Прадалье, комментируя задержание, призвала соблюдать права прессы повсюду, «в том числе и в так называемых закрытых районах».

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