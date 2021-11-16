Журналисты RT France смогут вернуть свои паспорта в Польше через 48 часов

Члены съёмочной группы RT France, задержанные на польско-белорусской границе и оштрафованные польским судом, смогут вернуть свои паспорта только через 48 часов.

Об этом сообщила руководитель RT France Ксения Фёдорова.

«Вернуть свои паспорта, оплатив штраф за нарушение так называемой спецзоны на границе с Белоруссией, наши журналисты смогут только через 48 часов, так как до этого им запрещено там появляться», — заявила она в своём Telegram-канале.

Фёдорова рассказала, что корреспондент Давид Калифа вскоре после освобождения вышел в прямой эфир RT France и рассказал подробности произошедшего.

По её словам, в течение девяти часов с журналистов не снимали наручники и не давали им еды.

Как рассказал Калифа, полицейские жёстко потребовали от них с оператором прекратить съёмку, надели на них наручники и отвезли в участок. Он также рассказал, что если бы к ним быстро не приехала переводчица, то им бы пришлось провести в камере 48 часов.

После этого их с оператором допросили по очереди, каждый допрос продолжался около часа. Затем они предстали перед судом.

Также Халифе и Демори не дали возможности связаться с адвокатом, объяснив это тем, что «процесс ускоренный».

15 ноября стало известно, что съёмочную группу RT France задержали на польско-белорусской границе.

Позже представитель полиции Подляского воеводства Польши сообщил, что корреспондента и оператора RT France доставили в суд польского города Сокулка. Впоследствии их приговорили к штрафу.

Генеральный секретарь журналистского профсоюза FASAP-FO Франсуаза Шазо заявила в беседе с RT, что считает задержание съёмочной группы RT France в Польше запугиванием.