Журналисты RT France смогут вернуть свои паспорта в Польше через 48 часов
Об этом сообщила руководитель RT France Ксения Фёдорова.
«Вернуть свои паспорта, оплатив штраф за нарушение так называемой спецзоны на границе с Белоруссией, наши журналисты смогут только через 48 часов, так как до этого им запрещено там появляться», — заявила она в своём Telegram-канале.
Фёдорова рассказала, что корреспондент Давид Калифа вскоре после освобождения вышел в прямой эфир RT France и рассказал подробности произошедшего.
По её словам, в течение девяти часов с журналистов не снимали наручники и не давали им еды.
Как рассказал Калифа, полицейские жёстко потребовали от них с оператором прекратить съёмку, надели на них наручники и отвезли в участок. Он также рассказал, что если бы к ним быстро не приехала переводчица, то им бы пришлось провести в камере 48 часов.
После этого их с оператором допросили по очереди, каждый допрос продолжался около часа. Затем они предстали перед судом.
Также Халифе и Демори не дали возможности связаться с адвокатом, объяснив это тем, что «процесс ускоренный».
15 ноября стало известно, что съёмочную группу RT France задержали на польско-белорусской границе.
Позже представитель полиции Подляского воеводства Польши сообщил, что корреспондента и оператора RT France доставили в суд польского города Сокулка. Впоследствии их приговорили к штрафу.
Генеральный секретарь журналистского профсоюза FASAP-FO Франсуаза Шазо заявила в беседе с RT, что считает задержание съёмочной группы RT France в Польше запугиванием.