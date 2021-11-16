Журналисты RT France смогут вернуть свои паспорта в Польше через 48 часов

Короткая ссылка
Члены съёмочной группы RT France, задержанные на польско-белорусской границе и оштрафованные польским судом, смогут вернуть свои паспорта только через 48 часов.

Об этом сообщила руководитель RT France Ксения Фёдорова.

«Вернуть свои паспорта, оплатив штраф за нарушение так называемой спецзоны на границе с Белоруссией, наши журналисты смогут только через 48 часов, так как до этого им запрещено там появляться», — заявила она в своём Telegram-канале.

Фёдорова рассказала, что корреспондент Давид Калифа вскоре после освобождения вышел в прямой эфир RT France и рассказал подробности произошедшего.

По её словам, в течение девяти часов с журналистов не снимали наручники и не давали им еды.

Как рассказал Калифа, полицейские жёстко потребовали от них с оператором прекратить съёмку, надели на них наручники и отвезли в участок. Он также рассказал, что если бы к ним быстро не приехала переводчица, то им бы пришлось провести в камере 48 часов.

После этого их с оператором допросили по очереди, каждый допрос продолжался около часа. Затем они предстали перед судом. 

Также Халифе и Демори не дали возможности связаться с адвокатом, объяснив это тем, что «процесс ускоренный».

15 ноября стало известно, что съёмочную группу RT France задержали на польско-белорусской границе. 

Позже представитель полиции Подляского воеводства Польши сообщил, что корреспондента и оператора RT France доставили в суд польского города Сокулка. Впоследствии их приговорили к штрафу.

Генеральный секретарь журналистского профсоюза FASAP-FO Франсуаза Шазо заявила в беседе с RT, что считает задержание съёмочной группы RT France в Польше запугиванием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить