Генсек профсоюза FASAP-FO назвала задержание журналистов RT в Польше запугиванием
«Семичасовое задержание — это тяжёлое испытание, особенно в наручниках. Это неправильно. Я расцениваю это как запугивание. Это означает «не лезьте сюда» и впредь вы будете предупреждены», — сказала она.
Шазо заявила, что такие действия совершенно противоречат основам демократии. Она подчеркнула, что Польша входит в состав еврозоны.
«Мне не очень понятна [данная ситуация], разве что это серьёзное предупреждение. Для выяснения личности журналистов не требуется семь часов. Они делали свою работу. Это неприемлемо», — сказала она.
Также она заявила, что данная ситуация вызывает беспокойство и является недопустимой.
15 ноября стало известно, что съёмочную группу RT France задержали на польско-белорусской границе. Корреспондент Давид Калифа и оператор Жорди Демори успели сообщить, что польская полиция ведёт себя «крайне недружелюбно».
Позже представитель полиции Подляского воеводства Польши сообщил, что корреспондента и оператора RT France доставили в суд польского города Сокулка. Впоследствии их приговорили к штрафу.
Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутерреш заявил, что задержание съёмочной группы RT France на польско-белорусской границе является актом цензуры.
Глава Национального профсоюза журналистов Франции Доминик Прадалье, комментируя задержание, призвала соблюдать права прессы повсюду, «в том числе и в так называемых закрытых районах».