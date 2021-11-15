Генсек профсоюза FASAP-FO назвала задержание журналистов RT в Польше запугиванием

Генеральный секретарь журналистского профсоюза FASAP-FO Франсуаза Шазо заявила в беседе с RT, что считает задержание съёмочной группы RT France в Польше запугиванием.

«Семичасовое задержание — это тяжёлое испытание, особенно в наручниках. Это неправильно. Я расцениваю это как запугивание. Это означает «не лезьте сюда» и впредь вы будете предупреждены», — сказала она.

Шазо заявила, что такие действия совершенно противоречат основам демократии. Она подчеркнула, что Польша входит в состав еврозоны.

«Мне не очень понятна [данная ситуация], разве что это серьёзное предупреждение. Для выяснения личности журналистов не требуется семь часов. Они делали свою работу. Это неприемлемо», — сказала она.

Также она заявила, что данная ситуация вызывает беспокойство и является недопустимой.

15 ноября стало известно, что съёмочную группу RT France задержали на польско-белорусской границе. Корреспондент Давид Калифа и оператор Жорди Демори успели сообщить, что польская полиция ведёт себя «крайне недружелюбно».

Позже представитель полиции Подляского воеводства Польши сообщил, что корреспондента и оператора RT France доставили в суд польского города Сокулка. Впоследствии их приговорили к штрафу.

Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутерреш заявил, что задержание съёмочной группы RT France на польско-белорусской границе является актом цензуры.

Глава Национального профсоюза журналистов Франции Доминик Прадалье, комментируя задержание, призвала соблюдать права прессы повсюду, «в том числе и в так называемых закрытых районах».