Журналистов RT France в Польше приговорили к штрафу

Корреспондента RT France Давида Калифу и оператора телеканала Жорди Демори, задержанных на польско-белорусской границе, приговорили к штрафу в Польше.

Об этом сообщила руководитель RT France Ксения Фёдорова.

По её словам, журналисты вышли на связь после многочасового допроса.

«Их приговорили к штрафу и пока не отдали паспорта. Ждём комментариев, как только они доберутся до отеля», — написала Фёдорова в своём Telegram-канале.

15 ноября стало известно, что съёмочную группу RT France задержали на польско-белорусской границе. Корреспондент Давид Калифа и оператор Жорди Демори успели сообщить, что польская полиция ведёт себя «крайне недружелюбно».

Позже представитель полиции Подляского воеводства Польши сообщил, что корреспондента и оператора RT France доставили в суд польского города Сокулка.

Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутерреш заявил, что задержание съёмочной группы RT France на польско-белорусской границе является актом цензуры.

Глава Национального профсоюза журналистов Франции Доминик Прадалье, комментируя задержание, призвала соблюдать права прессы повсюду, «в том числе и в так называемых закрытых районах».