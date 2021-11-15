Журналистов RT France в Польше приговорили к штрафу
- AP
Об этом сообщила руководитель RT France Ксения Фёдорова.
По её словам, журналисты вышли на связь после многочасового допроса.
«Их приговорили к штрафу и пока не отдали паспорта. Ждём комментариев, как только они доберутся до отеля», — написала Фёдорова в своём Telegram-канале.
15 ноября стало известно, что съёмочную группу RT France задержали на польско-белорусской границе. Корреспондент Давид Калифа и оператор Жорди Демори успели сообщить, что польская полиция ведёт себя «крайне недружелюбно».
Позже представитель полиции Подляского воеводства Польши сообщил, что корреспондента и оператора RT France доставили в суд польского города Сокулка.
Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутерреш заявил, что задержание съёмочной группы RT France на польско-белорусской границе является актом цензуры.
Глава Национального профсоюза журналистов Франции Доминик Прадалье, комментируя задержание, призвала соблюдать права прессы повсюду, «в том числе и в так называемых закрытых районах».