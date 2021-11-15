Корреспондент RT France рассказал подробности задержания их с оператором в Польше

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Корреспондент RT France Давид Халифа рассказал подробности задержания их с оператором Жорди Демори на польско-белорусской границе.

По его словам, они находились в маленькой деревне под названием Уснарз Горный, которая располагается в сотне метров от белорусской границы.

«Мы с оператором Жорди Демори начали выставлять [камеру], чтобы оценить обстановку с мигрантами на границе, чтобы рассказать, что именно происходит. И как только мы достали камеру, как только мы установили её, к нам приблизилась полицейская машина», — сказал он.

После этого полицейские жёстко потребовали от них прекратить съёмку, надели на них наручники и отвезли в участок.

«С этого момента мы находились в маленькой и довольно тесной камере, пока допрашивавшие нас полицейские составляли протокол. Мы, со своей стороны, тут же стали их спрашивать, что с нами будет, ответа мы так и не добились — нам лишь сказали, что нужно дождаться переводчицу. К счастью, эта переводчица добралась до нас очень быстро, иначе нам пришлось бы провести 48 часов в камере, под стражей, если бы переводчица так и не приехала», — рассказал Халифа.

После этого их с оператором допросили по очереди, каждый допрос продолжался около часа. Затем они предстали перед судом. 

«Чтобы вы понимали масштабы ситуации, учтите, что в течение всех этих девяти часов пребывания под стражей нам не давали ни воды, ни еды. А мы провели именно столько времени (девять довольно тяжёлых часов, надо признать) под стражей. И всё это сопровождалось давлением на нас, жестокостью со стороны полицейских», — отметил он. 

Также Халифе и Демори не дали возможности связаться с адвокатом, объяснив это тем, что «процесс ускоренный».

«Через час был вынесен вердикт: либо мы выплачиваем штраф, либо мы проводим 10 суток в заключении, если мы не выплачиваем этот предъявленный нам штраф. Стоит учесть, что у моего коллеги Жорди Демори нет паспорта, поскольку органы власти оставили документ у себя. Мы его получим, когда этот штраф — кстати, достаточно высокий — будет полностью уплачен», — сказал он.

15 ноября стало известно, что съёмочную группу RT France задержали на польско-белорусской границе. 

Позже представитель полиции Подляского воеводства Польши сообщил, что корреспондента и оператора RT France доставили в суд польского города Сокулка. Впоследствии их приговорили к штрафу.

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