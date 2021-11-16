«Репортёры без границ» осудили задержание в Польше журналистов RT France

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Международная организация «Репортёры без границ» осудила задержание польской полицией журналистов RT France Давида Калифы и Жорди Демори.
«Репортёры без границ» осудили задержание в Польше журналистов RT France
  • Reuters

«Репортёры без границ» осуждают произвольный арест журналистов Давида Калифы и Жорди Демори из RT France в зоне возле границы с Беларусью во время освещения миграционного кризиса», — заявили в организации.

Отмечается, что журналисты из-за задержания полицией Польши не смогли выполнять свою работу.

В организации добавили, что ограничения свободы прессы в Польше, введённые из-за чрезвычайного положения, являются несоразмерными, и призвали их отменить.

15 ноября стало известно, что съёмочную группу RT France задержали на польско-белорусской границе. 

Позже представитель полиции Подляского воеводства Польши сообщил, что корреспондента и оператора RT France доставили в суд польского города Сокулка. Впоследствии их приговорили к штрафу.

Корреспондент RT France Давид Калифа рассказал подробности задержания их с оператором Жорди Демори на польско-белорусской границе.

В течение девяти часов с журналистов не снимали наручники и не давали им еды.

Руководитель RT France Ксения Фёдорова 15 ноября сообщила, что вернуть свои паспорта, уплатив штраф за нарушение так называемой спецзоны на границе с Белоруссией, журналисты телеканала смогут только через 48 часов, поскольку до этого им запрещено там появляться.

Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутерреш заявил, что задержание съёмочной группы RT France на польско-белорусской границе является актом цензуры.

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