В суде Польши назвали размер штрафа, который назначили журналистам RT France

В районном суде польского города Сокулка сообщили, что размер штрафа, который суд обязал выплатить корреспондента и оператора RT France, задержанных на польско-белорусской границе, составляет по 1200 злотых каждому, или порядка $300.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на суд.

В судебной инстанции заявили, что вердикт вступил в силу 15 ноября «в связи с тем, что обвиняемые не представили ходатайства об обосновании приговора».

15 ноября стало известно, что съёмочную группу RT France задержали на польско-белорусской границе.

Позже представитель полиции Подляского воеводства Польши сообщил, что корреспондента и оператора RT France доставили в суд польского города Сокулка. Впоследствии их приговорили к штрафу.

Корреспондент RT France Давид Калифа рассказал подробности задержания их с оператором Жорди Демори на польско-белорусской границе.

Руководитель RT France Ксения Фёдорова 16 ноября сообщила, что вернуть свои паспорта, оплатив штраф за нарушение так называемой спецзоны на границе с Белоруссией, журналисты телеканала смогут только через 48 часов, поскольку до этого им запрещено там появляться.

Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутерреш заявил, что задержание съёмочной группы RT France на польско-белорусской границе является актом цензуры.