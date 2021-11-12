МИД Польши допустил закрытие очередных пунктов пропуска на границе с Белоруссией

Польша может закрыть ещё несколько пунктов пропуска на границе с Белоруссией на фоне миграционного кризиса. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач.

«Один пограничный переход закрыт. Если с другой стороны не опомнятся, не исключено, что мы будем действовать далее», — цитирует Пшидача РИА Новости.

Польша закрыла пограничный пропуск «Кузница» 8 ноября.

При этом польская сторона не заинтересована в эскалации конфликта, заверил политик.

«Пусть Александр Лукашенко отправит мигрантов, которых он целенаправленно свёз сюда, обратно домой, пусть он начнёт задумываться, как выйти из этого внутреннего клинча и кризиса, к которому он привёл свою собственную страну», — заключил Пшидач.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «попыткой удушения Белоруссии» возможное решение Польши закрыть белорусско-польскую границу из-за ситуации с мигрантами.

В правительстве Польши заявляли, что рассматривают возможность полного закрытия границы с Белоруссией в связи с миграционным кризисом.

По заявлению польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, Польша закроет контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией, если мигранты будут предпринимать попытки штурма.