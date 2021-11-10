Премьер Польши назвал условие закрытия пропускных пунктов на границе с Белоруссией
- РИА Новости
«В первую очередь мы думаем о закрытии пограничных переходов, где происходят атаки», — цитирует его РИА Новости.
По словам Моравецкого, с 9 ноября закрыт пункт пропуска «Кузница».
Премьер отметил, что в других случаях польская сторона поступит схожим образом.
«Если Лукашенко не отступит от своей гибридной атаки, то мы будем вынуждены их закрыть», — заявил Моравецкий.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «попыткой удушения Белоруссии» возможное решение Польши закрыть белорусско-польскую границу из-за ситуации с мигрантами.
В правительстве Польши заявляли, что рассматривают возможность полного закрытия границы с Белоруссией в связи с миграционным кризисом.