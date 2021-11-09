Представитель Пентагона сообщил о «вызывающих беспокойство» передвижениях войск в России

Пентагон наблюдает «вызывающие беспокойство» передвижения российских войск, заявил представитель американского военного ведомства Джон Кирби.

«Мы продолжаем видеть вызывающие беспокойство движения российских войск на западе России и вблизи Украины», — приводит РИА Новости слова Кирби на брифинге.

Он добавил, что американская сторона призывает Россию «прояснить намерения».

Ранее в МИД России назвали «фейк-кампанией» серию публикаций в американских интернет-изданиях о том, что Москва якобы стягивает силы к украинской границе.

В Кремле сообщения СМИ назвали некачественным вбросом. Вместе с тем там напомнили, что Россия «сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым».

Также в Киеве заявили, что у офиса украинского лидера нет информации о якобы стягивании российских войск к границам государства.

Как отмечал глава Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли, Соединённые Штаты не видят агрессии в действиях России вблизи границы с Украиной.