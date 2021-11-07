На Украине не располагают данными о стягивании российских войск к границам

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Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что у офиса украинского лидера нет информации о якобы стягивании российских войск к границам государства.
На Украине не располагают данными о стягивании российских войск к границам
  • AP

«Остаётся открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она. Но у офиса президента на данный момент нет никакой подтверждающей информации», — заявил он в эфире телеканала «Дом».

Ранее газета Süddeutsche Zeitung заявляла, что Соединённые Штаты обратились к Европейской службе внешних связей и нескольким странам ЕС из-за якобы наращивания военных сил России близ границы с Украиной.

Также американское издание Politico опубликовало «сенсационную» статью о том, что Россия якобы стягивает войска к украинской границе.

Подробнее — в материале RT.

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