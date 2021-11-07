SZ: США обратились к ЕС из-за наращивания армии России у украинской границы

Соединённые Штаты обратились к Европейской службе внешних связей и нескольким странам ЕС из-за якобы наращивания военных сил России близ границы с Украиной. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

По информации издания, в конце этой недели США обратились в Европейскую службу внешних связей, а также министерства иностранных дел Германии, Франции и Великобритании.

«Причина — концентрация российских войск на границе с Украиной и связанный с этим высокий потенциал эскалации», — приводит РИА Новости текст материала.

Ранее в посольстве России в Соединённых Штатах выразили озадаченность в связи с заявлениями Госдепа и Пентагона относительно «необычной военной активности» России.