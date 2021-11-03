Глава КНШ США Марк Милли не видит агрессии в действиях России вблизи границы с Украиной

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Соединённые Штаты не видят агрессии в действиях России вблизи границы с Украиной, заявил глава Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли.
Глава КНШ США Марк Милли не видит агрессии в действиях России вблизи границы с Украиной
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«Что мы видим, это значительное движение военных на российской стороне украинской границы. Ничего, скажем так, в открытую агрессивного», — сказал он на форуме по безопасности Института Аспена. Милли подчеркнул, что «подобные движения происходят ежегодно».

При этом оценить настоящую обстановку в Пентагоне пока не могут, добавил он.

«Что это значит, мы пока не знаем, слишком рано говорить. Мы продолжаем следить, используя все свои возможности», — приводит слова Милли РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о сохранении «военного присутствия» у границы с Украиной, заявил, что Россия «сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым».

Он также отреагировал на публикацию газеты Politico, которая опубликовала спутниковые снимки с якобы «танками на границе с Украиной».

Как отметил Песков, не стоит тратить время «на знакомство с такими некачественными вбросами».

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