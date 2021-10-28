В ЕС заявили о попытках «политического давления» на Молдавию со стороны «Газпрома»

Короткая ссылка
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе видят попытки «Газпрома» оказать «политическое давление» на Молдавию.
В ЕС заявили о попытках «политического давления» на Молдавию со стороны «Газпрома»
  • AP

«Мы видим попытки «Газпрома» оказать политическое давление вместо снижения цены на газ», — приводит Интерфакс слова Борреля на пресс-конференции после заседания совета по ассоциации ЕС — Молдавия.

Он заявил о готовности Евросоюза поддержать Молдавию в поисках выхода из кризиса.

«Газ не может быть использован как геополитическое оружие», — заключил политик.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что переговоры российской компании «Газпром» и властей Молдавии по поставкам газа являются исключительно коммерческими, в этом вопросе нет политизации.

Ранее премьер Молдавии Наталья Гаврилица прокомментировала переговоры с «Газпромом» о поставках газа.

27 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, а также председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан провели переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в республику.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить