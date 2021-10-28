В ЕС заявили о попытках «политического давления» на Молдавию со стороны «Газпрома»

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе видят попытки «Газпрома» оказать «политическое давление» на Молдавию.

«Мы видим попытки «Газпрома» оказать политическое давление вместо снижения цены на газ», — приводит Интерфакс слова Борреля на пресс-конференции после заседания совета по ассоциации ЕС — Молдавия.

Он заявил о готовности Евросоюза поддержать Молдавию в поисках выхода из кризиса.

«Газ не может быть использован как геополитическое оружие», — заключил политик.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что переговоры российской компании «Газпром» и властей Молдавии по поставкам газа являются исключительно коммерческими, в этом вопросе нет политизации.

Ранее премьер Молдавии Наталья Гаврилица прокомментировала переговоры с «Газпромом» о поставках газа.

27 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, а также председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан провели переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в республику.