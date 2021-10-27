Песков заявил об отсутствии политизации вопроса поставок газа в Молдавию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры российской компании «Газпром» и властей Молдавии по поставкам газа являются исключительно коммерческими, в этом вопросе нет политизации.

Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что «Газпром» предлагал Молдавии отказаться от соглашения о свободной торговле с ЕС в обмен на поставки газа по сниженной цене.

«Никаких политических моментов нет и быть не может, это исключительно коммерческие переговоры. Есть потребность, есть коммерческое предложение, есть предлагаемая скидка, есть также проблема аккумулированного долга», — заявил Песков на брифинге с журналистами.

Он добавил, что переговоры носят коммерческий прикладной характер.

«Никакой политизации здесь нет и быть не может», — подытожил Песков.

23 октября официальный представитель компании «Газпром» Сергей Куприянов заявил о возможности прекращения поставок газа Молдавии с 1 декабря.

По данным компании, общий долг Молдавии за поставленный Россией газ составляет $709 млн.