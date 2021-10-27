Песков заявил об отсутствии политизации вопроса поставок газа в Молдавию
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Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что «Газпром» предлагал Молдавии отказаться от соглашения о свободной торговле с ЕС в обмен на поставки газа по сниженной цене.
«Никаких политических моментов нет и быть не может, это исключительно коммерческие переговоры. Есть потребность, есть коммерческое предложение, есть предлагаемая скидка, есть также проблема аккумулированного долга», — заявил Песков на брифинге с журналистами.
Он добавил, что переговоры носят коммерческий прикладной характер.
«Никакой политизации здесь нет и быть не может», — подытожил Песков.
23 октября официальный представитель компании «Газпром» Сергей Куприянов заявил о возможности прекращения поставок газа Молдавии с 1 декабря.
По данным компании, общий долг Молдавии за поставленный Россией газ составляет $709 млн.