Песков заявил об отсутствии политизации вопроса поставок газа в Молдавию

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры российской компании «Газпром» и властей Молдавии по поставкам газа являются исключительно коммерческими, в этом вопросе нет политизации.
Песков заявил об отсутствии политизации вопроса поставок газа в Молдавию
  • © Пресс-служба Президента РФ

Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что «Газпром» предлагал Молдавии отказаться от соглашения о свободной торговле с ЕС в обмен на поставки газа по сниженной цене.

«Никаких политических моментов нет и быть не может, это исключительно коммерческие переговоры. Есть потребность, есть коммерческое предложение, есть предлагаемая скидка, есть также проблема аккумулированного долга», — заявил Песков на брифинге с журналистами.

Он добавил, что переговоры носят коммерческий прикладной характер.

«Никакой политизации здесь нет и быть не может», — подытожил Песков.

23 октября официальный представитель компании «Газпром» Сергей Куприянов заявил о возможности прекращения поставок газа Молдавии с 1 декабря.

По данным компании, общий долг Молдавии за поставленный Россией газ составляет $709 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить