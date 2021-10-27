FT: «Газпром» предложил Молдавии ослабить интеграцию с ЕС ради скидки на газ
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- РИА Новости
Как отметил источник газеты, российская компания предлагала Кишинёву отложить принятие правил ЕС, которые привели бы к либерализации газовых рынков и усилению конкуренции.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты с Молдавией по поставкам газа продолжатся.
23 октября официальный представитель компании «Газпром» Сергей Куприянов заявил о возможности прекращения поставок газа Молдавии с 1 декабря.
По данным компании, общий долг Молдавии за поставленный Россией газ составляет $709 млн.