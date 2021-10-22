В парламенте Черногории прокомментировали сообщения о предоставлении убежища Исмаилову
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- РИА Новости
«Информацию о том, что Тельман Исмаилов получит политическое убежище, я получил ещё несколько дней назад. И вот сегодня она подтвердилась», — сказал Кнежевич.
Он выразил мнение, что на Министерство внутренних дел страны и суд оказывалось давление «с различных сторон влияния».
По его словам, предоставление убежища Исмаилову станет «рекламой для всех криминальных беглецов».
«Статус Черногории как «рая для преступников в бегах» дополнительно подтвердился данным случаем… Многие люди вроде Исмаилова получали и политическое убежище, и экономическое гражданство (в обмен на инвестиции), и удостоверение личности», — добавил парламентарий.
Ранее адвокат Исмаилова, в отношении которого в России возбуждено дело, сообщил изданию Vijesti, что предприниматель получил убежище в Черногории.
21 октября представитель Высшего суда Черногории заявил, что ведомство получило запросы России о выдаче Исмаилова.
Предприниматель был задержан в Черногории по российскому ордеру на розыск.
По данным СК России, он был объявлен в международный розыск в 2017 году «в связи с установлением его причастности к убийству двух предпринимателей».