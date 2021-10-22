В парламенте Черногории прокомментировали сообщения о предоставлении убежища Исмаилову

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Председатель комитета по безопасности и обороне парламента Черногории Милан Кнежевич прокомментировал RT заявление адвоката бизнесмена Тельмана Исмаилова о том, что предприниматель получил в Черногории политическое убежище.
В парламенте Черногории прокомментировали сообщения о предоставлении убежища Исмаилову
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

«Информацию о том, что Тельман Исмаилов получит политическое убежище, я получил ещё несколько дней назад. И вот сегодня она подтвердилась», — сказал Кнежевич.

Он выразил мнение, что на Министерство внутренних дел страны и суд оказывалось давление «с различных сторон влияния».

По его словам, предоставление убежища Исмаилову станет «рекламой для всех криминальных беглецов».

«Статус Черногории как «рая для преступников в бегах» дополнительно подтвердился данным случаем… Многие люди вроде Исмаилова получали и политическое убежище, и экономическое гражданство (в обмен на инвестиции), и удостоверение личности», — добавил парламентарий.

Ранее адвокат Исмаилова, в отношении которого в России возбуждено дело, сообщил изданию Vijesti, что предприниматель получил убежище в Черногории.

21 октября представитель Высшего суда Черногории заявил, что ведомство получило запросы России о выдаче Исмаилова.

Предприниматель был задержан в Черногории по российскому ордеру на розыск.

По данным СК России, он был объявлен в международный розыск в 2017 году «в связи с установлением его причастности к убийству двух предпринимателей».

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