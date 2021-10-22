Vijesti: Исмаилов получил убежище в Черногории
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- РИА Новости
«Миллиардер из Азербайджана Тельман Исмаилов выпущен из экстрадиционного изолятора, поскольку получил убежище в Черногории. Это подтвердил его адвокат Милош Вуксанович», — говорится на сайте.
Ранее представитель Высшего суда Черногории заявил, что черногорская сторона получила запросы России о выдаче экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна и бизнесмена Тельмана Исмаилова.
В начале октября стало известно, что в Черногории по российскому ордеру на розыск задержан бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, который, по данным СК России, был объявлен в международный розыск в 2017 году «в связи с установлением его причастности к убийству двух предпринимателей».
Также полиция Черногории арестовала экс-главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна по запросу Интерпола после розыска.