Vijesti: экс-владелец Черкизовского рынка Исмаилов задержан в Черногории

Короткая ссылка
RT
Бывший директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов задержан в Черногории по российскому ордеру на розыск, сообщает издание Vijesti со ссылкой на источник.
Vijesti: экс-владелец Черкизовского рынка Исмаилов задержан в Черногории
  • Reuters

Как отмечается в сообщении, миллиардер «задержан в Подгорице по ордеру на розыск, который выдала Россия».

В 2009 году Исмаилов получил масштабные претензии правоохранительных органов к деятельности своего главного актива — Черкизовского рынка, который был закрыт после выявленных многочисленных нарушений.

В настоящее время Исмаилов находится в международном розыске. В России ему было заочно предъявлено обвинение в двойном убийстве и незаконном обороте оружия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить