Vijesti: экс-владелец Черкизовского рынка Исмаилов задержан в Черногории

Бывший директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов задержан в Черногории по российскому ордеру на розыск, сообщает издание Vijesti со ссылкой на источник.

Как отмечается в сообщении, миллиардер «задержан в Подгорице по ордеру на розыск, который выдала Россия».

В 2009 году Исмаилов получил масштабные претензии правоохранительных органов к деятельности своего главного актива — Черкизовского рынка, который был закрыт после выявленных многочисленных нарушений.

В настоящее время Исмаилов находится в международном розыске. В России ему было заочно предъявлено обвинение в двойном убийстве и незаконном обороте оружия.