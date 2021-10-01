Полиция Черногории арестовала экс-главу Росалкогольрегулирования

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Полиция Черногории арестовала экс-главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна по запросу Интерпола после розыска.
Полиция Черногории арестовала экс-главу Росалкогольрегулирования
  • Reuters

«Лишён свободы И. Ч. 55 лет, гражданин России, который разыскивается московским отделением Интерпола за взятку… и злоупотребление служебным положением», — приводит ТАСС сообщение управления полиции Черногории.

По данным портала IN4S, речь идёт о «бывшем банкире Игоре Чуяне, который с 2012 по 2018 год незаконно получил свыше 340 млн рублей».

Игорь Чуян был освобождён от должности руководителя Росалкогольрегулирования по его просьбе в 2018 году.

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