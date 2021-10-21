Черногория получила запросы России на выдачу Чуяна и Исмаилова

Представитель Высшего суда Черногории заявил, что черногорская сторона получила запросы России о выдаче экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна и бизнесмена Тельмана Исмаилова.

«Суду доставлены запросы на выдачу. Процедура находится в фазе рассмотрения следственным судьёй», — сообщили РИА Новости в Высшем суде в Подгорице.

Ранее посольство России в Черногории сообщило, что передало черногорской стороне материалы по выдаче Чуяна и Исмаилова.

В начале октября стало известно, что в Черногории по российскому ордеру на розыск задержан бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, который, по данным СК России, был объявлен в международный розыск в 2017 году «в связи с установлением его причастности к убийству двух предпринимателей».

Также полиция Черногории арестовала экс-главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна по запросу Интерпола после розыска.