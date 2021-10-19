Посольство России передало Черногории материалы по выдаче Чуяна и Исмаилова

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Посольство России в Черногории сообщило, что передало черногорской стороне материалы по выдаче экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна и бизнесмена Тельмана Исмаилова.
Посольство России передало Черногории материалы по выдаче Чуяна и Исмаилова
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается материалов, то они в наш адрес поступили, были переданы черногорской стороне», — рассказали в посольстве.

В начале октября стало известно, что в Черногории по российскому ордеру на розыск задержан бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, который, по данным СК России, был объявлен в международный розыск в 2017 году «в связи с установлением его причастности к убийству двух предпринимателей».

Исмаилова арестовал суд Подгорицы, защита обжаловала его арест.

Также полиция Черногории арестовала экс-главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна по запросу Интерпола после розыска.

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