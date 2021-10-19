Посольство России передало Черногории материалы по выдаче Чуяна и Исмаилова
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Что касается материалов, то они в наш адрес поступили, были переданы черногорской стороне», — рассказали в посольстве.
В начале октября стало известно, что в Черногории по российскому ордеру на розыск задержан бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, который, по данным СК России, был объявлен в международный розыск в 2017 году «в связи с установлением его причастности к убийству двух предпринимателей».
Исмаилова арестовал суд Подгорицы, защита обжаловала его арест.
Также полиция Черногории арестовала экс-главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна по запросу Интерпола после розыска.