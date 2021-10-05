СК России подготовил материалы для запроса об экстрадиции Исмаилова

Следственный комитет России подготовил необходимые материалы для запроса об экстрадиции Тельмана Исмаилова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Следственным комитетом Российской Федерации на основании полученных данных о задержании в Черногории обвиняемого Тельмана Исмаилова направлены все необходимые материалы для подготовки запроса о его выдаче и дальнейшем уголовном преследовании указанного лица на территории нашего государства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Исмаилов был объявлен в международный розыск в 2017 году «в связи с установлением его причастности к убийству двух предпринимателей».

В ведомстве заявили, что к данному моменту Следственным комитетом «ему заочно инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222 УК России (убийство; незаконный оборот оружия), а также пп. «а», «в», ч. 2 ст. 126 УК России (похищение человека)».

Ранее сообщалось, что бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов арестован судом Подгорицы, защита обжаловала его арест. Об этом рассказала его адвокат Марина Русакова.

Она также сообщала, что Исмаилов попросил у властей политического убежища, этот вопрос уже рассматривается.