Адвокат: защита задержанного в Черногории Исмаилова обжаловала его арест
- РИА Новости
«Сегодня решением суда он (Исмаилов. — RT) оставлен под стражей, местные адвокаты обжаловали решение, надеюсь, что на следующей неделе оно будет изменено, а уже не ранее чем через месяц будет решение о выдаче его российской стороне», — сказала Русакова РИА Новости.
1 октября СМИ Черногории сообщили, что в стране по российскому ордеру на розыск задержан Тельман Исмаилов.
В России ему было заочно предъявлено обвинение в двойном убийстве и незаконном обороте оружия.
Российское следствие ожидает документального подтверждения информации о задержании Исмаилова.