Адвокат: защита задержанного в Черногории Исмаилова обжаловала его арест

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Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов арестован судом Подгорицы, защита обжаловала его арест, рассказала его адвокат Марина Русакова. Она сообщила, что бизнесмен попросил у властей политического убежища, этот вопрос уже рассматривается.
Адвокат: защита задержанного в Черногории Исмаилова обжаловала его арест
  • РИА Новости

«Сегодня решением суда он (Исмаилов. — RT) оставлен под стражей, местные адвокаты обжаловали решение, надеюсь, что на следующей неделе оно будет изменено, а уже не ранее чем через месяц будет решение о выдаче его российской стороне», — сказала Русакова РИА Новости.

1 октября СМИ Черногории сообщили, что в стране по российскому ордеру на розыск задержан Тельман Исмаилов.

В России ему было заочно предъявлено обвинение в двойном убийстве и незаконном обороте оружия.

Российское следствие ожидает документального подтверждения информации о задержании Исмаилова.

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