В СК прокомментировали сообщения о задержании экс-владельца Черкизовского рынка Исмаилова
- © СК РФ
«Следствие ожидает документального подтверждения информации о задержании Тельмана Исмаилова за рубежом», — приводит её слова РИА Новости.
Как отметила Петренко, в производстве СК находится уголовное дело по обвинению Исмаилова в организации убийства двух предпринимателей и ряде других преступлений.
Она также напомнила, что фигурант скрылся от следствия, в связи с чем был объявлен в международный розыск.
Ранее СМИ Черногории сообщили, что в стране по российскому ордеру на розыск задержан Тельман Исмаилов.