В СК прокомментировали сообщения о задержании экс-владельца Черкизовского рынка Исмаилова

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Российское следствие ожидает документального подтверждения информации о задержании за рубежом бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
В СК прокомментировали сообщения о задержании экс-владельца Черкизовского рынка Исмаилова
  • © СК РФ

«Следствие ожидает документального подтверждения информации о задержании Тельмана Исмаилова за рубежом», — приводит её слова РИА Новости.

Как отметила Петренко, в производстве СК находится уголовное дело по обвинению Исмаилова в организации убийства двух предпринимателей и ряде других преступлений.

Она также напомнила, что фигурант скрылся от следствия, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

Ранее СМИ Черногории сообщили, что в стране по российскому ордеру на розыск задержан Тельман Исмаилов.

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