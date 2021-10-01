В СК прокомментировали сообщения о задержании экс-владельца Черкизовского рынка Исмаилова

Российское следствие ожидает документального подтверждения информации о задержании за рубежом бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Следствие ожидает документального подтверждения информации о задержании Тельмана Исмаилова за рубежом», — приводит её слова РИА Новости.

Как отметила Петренко, в производстве СК находится уголовное дело по обвинению Исмаилова в организации убийства двух предпринимателей и ряде других преступлений.

Она также напомнила, что фигурант скрылся от следствия, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

Ранее СМИ Черногории сообщили, что в стране по российскому ордеру на розыск задержан Тельман Исмаилов.