Маас: решение России по НАТО продлит «ледниковый период» в отношениях

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что ответное решение России приостановить деятельность военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве «усложняет ситуацию в отношениях».
Маас: решение России по НАТО продлит «ледниковый период» в отношениях
  • Reuters

«Это делает всё сложнее, а ситуация и так сложная», — сказал министр журналистам после встречи глав МИД стран ЕС. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Мааса, Германия в НАТО выступала за диалог с Россией, а «альянс подтверждал готовность к диалогу».

«Мы готовы к диалогу, но мы должны больше принимать во внимание то, что Россия, по всей видимости, не готова. Это решение более чем прискорбно», — сказал глава МИД ФРГ.

По его мнению, решение Москвы «продлит ледниковый период» в отношениях России с НАТО.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что деятельность военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве приостанавливается. Также он сообщил, что Россия приостанавливает работу российского постпредства при НАТО.

Это произошло после того, как в НАТО приняли решение о высылке восьми сотрудников миссии России при альянсе, а также о сокращении ещё двух позиций.

Как позднее пояснил генсек альянса Йенс Столтенберг, это было сделано не из-за какого-то конкретного события, а из-за «роста активности России», на фоне которой альянс должен «проявлять бдительность».

В Москве констатировали, что линия НАТО в отношении России становится всё более агрессивной, а «российская угроза» раздувается в том числе с целью укрепить внутреннее единство альянса и создать видимость его «востребованности».

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