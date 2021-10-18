Маас: решение России по НАТО продлит «ледниковый период» в отношениях
- Reuters
«Это делает всё сложнее, а ситуация и так сложная», — сказал министр журналистам после встречи глав МИД стран ЕС. Его слова приводит РИА Новости.
По словам Мааса, Германия в НАТО выступала за диалог с Россией, а «альянс подтверждал готовность к диалогу».
«Мы готовы к диалогу, но мы должны больше принимать во внимание то, что Россия, по всей видимости, не готова. Это решение более чем прискорбно», — сказал глава МИД ФРГ.
По его мнению, решение Москвы «продлит ледниковый период» в отношениях России с НАТО.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что деятельность военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве приостанавливается. Также он сообщил, что Россия приостанавливает работу российского постпредства при НАТО.
Это произошло после того, как в НАТО приняли решение о высылке восьми сотрудников миссии России при альянсе, а также о сокращении ещё двух позиций.
Как позднее пояснил генсек альянса Йенс Столтенберг, это было сделано не из-за какого-то конкретного события, а из-за «роста активности России», на фоне которой альянс должен «проявлять бдительность».
В Москве констатировали, что линия НАТО в отношении России становится всё более агрессивной, а «российская угроза» раздувается в том числе с целью укрепить внутреннее единство альянса и создать видимость его «востребованности».