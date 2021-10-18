В МИД России назвали агрессивной линию НАТО в отношении Москвы

В МИД России, комментируя действия НАТО об отзыве аккредитации у сотрудников российского постпредства при альянсе, заявили, что линия НАТО в отношении Москвы становится всё более агрессивной.

«Линия альянса в отношении нашей страны становится всё более агрессивной. «Российская угроза» раздувается в том числе с целью укрепить внутреннее единство альянса, создать видимость его «востребованности» в современных геополитических условиях», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Ранее в НАТО приняли решение о высылке восьми сотрудников миссии России при Североатлантическом альянсе, а также о сокращении ещё двух позиций.

В качестве ответного шага глава МИД Сергей Лавров заявил, что деятельность военной миссии связи и информбюро альянса в Москве приостанавливается.