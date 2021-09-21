МИД Ирана выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран выражает соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в Перми и желает скорейшего выздоровления раненым.

«Хатибзаде заявил, что сожалеет о случившейся стрельбе в университете в Перми в России, которая привела к убийству и ранениям ряда российских граждан... Он выразил соболезнования семьям погибших в ходе инцидента и пожелал скорейшего выздоровления раненым», — сообщает пресс-служба МИД Ирана.

20 сентября шесть человек погибли и 28 пострадали в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. По данным Следственного комитета, нападавший — студент вуза. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.

Свои соболезнования в связи с трагедией выразили президент Израиля Ицхак Герцог, посол США в Москве Джон Салливан, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, белорусский лидер Александр Лукашенко и другие.