NYT: иранский физик-ядерщик Фахризаде был убит с помощью роботизированного пулемёта

Иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, известный как отец ядерной программы исламской республики, был убит с помощью роботизированного пулемёта, дистанционно управляемого специалистами израильской спецслужбы МОССАД, пишет газета The New York Times со ссылкой на американских, израильских и иранских чиновников, включая двух сотрудников разведки, знающих подробности операции.

Нападение на иранского учёного произошло 27 ноября 2020 года в провинции Мазендеран на севере страны, автомобиль с Фахризаде был обстрелян из крупнокалиберного оружия.

По информации издания, исполнители операции выбрали модель бельгийского пулемёта калибра 7,62 мм FN MAG, которая прикреплялась к роботизированной аппаратуре.

Вся конструкция, включающая пулемёт, робота и его компоненты, весила порядка тонны, поэтому изначально она была разобрана на «мельчайшие части» и разными путями ввезена контрабандой в Иран, где специалисты вновь собрали установку, говорится в материале.

Уточняется, что роботизированное оружие поместили в кузов грузовика Zamyad, широко распространённого в Иране. Кроме того, в автомобиль встроили несколько камер для контроля обстановки на месте из командного пункта, а внутрь машины поместили взрывчатку для её уничтожения после завершения операции.

По данным газеты, автомобиль с оружием был припаркован у обочины дороги, по которой ехала машина с учёным, а в нужный момент по транспорту с Фахризаде была произведена стрельба.

Как рассказал посол Ирана в России Казем Джалали, теракт был совершён с помощью иностранных спецслужб, а после взрыва электроподстанции в том районе, где произошло убийство, оказались обесточенными все видеокамеры на трассе к дому погибшего учёного.

По сообщениям телеканала Al-Alam, убийство было совершено с помощью оружия, «произведённого Израилем и управляемого через спутник».

В Тегеране назвали убийство Фахризаде грубым нарушением международных норм и заявили, что в нём прослеживается след Израиля.

Иран пообещал ответить на нападение.