В МИД Швеции обеспокоены состоянием демократии в России

Глава МИД Швеции Анн Линде сообщила, что Стокгольм обеспокоен состоянием демократии в России в преддверии парламентских выборов, проведение которых запланировано на сентябрь. С соответствующим заявлением политика ознакомился RT.

Свою позицию министр подробно сформулировала в ответе на запрос члена риксдага (шведского парламента) Ханса Валльмарка, который ранее выступил с предложением в том числе не признавать результаты предстоящего в России голосования.

«Правительство внимательно наблюдает за развитием внутриполитических событий в России», — уточнила Линде.

Она отметила, что в Швеции с «тревогой» следят, как в России якобы «уменьшается присутствие демократии», а «оппозиционным политикам отказывают в возможности баллотироваться».

Как председатель ОБСЕ она также выразила сожаление в связи с тем, что Москва «неоправданно ограничила» численность миссий наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, это якобы привело к тому, что представителей этих структур на выборах в России не будет.

Более того, Линде добавила, что Швеция продвигает «и будет продвигать» в Евросоюзе идею о том, что права человека играют центральную роль в отношениях ЕС с Россией.

На этом фоне Стокгольм продолжит работу в рамках ОБСЕ, Совета Европы и ООН «по укреплению демократии, прав человека и верховенства закона в стране», констатировала министр.

Шведы, по сути, возглавили процесс по дискредитации российских выборов, заявил в разговоре с RT первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Такое мнение он выразил и как руководитель мониторинговой группы, которая, в свою очередь, уже предоставляла соответствующие доклады.

Так, говоря о численности международных наблюдателей, сенатор напомнил, что ОБСЕ хотела направить на выборы в Россию 500 человек, что, безусловно, беспрецедентно, особенно, в условиях пандемии.

«На выборы президента США от ОБСЕ поехали всего 30 человек, и это считается нормальным — там, где население по численности в два раза превышает российское. У нас же надо, чтобы было 500»,— добавил Джабаров.

Также сенатор высказался и о якобы отведении от выборов в России представителей оппозиционных движений.

«Враньё чистой воды. К выборам не допускают людей, которые, например, имеют судимость или находятся под следствием, имеют зарубежные счета, активы, второе гражданство. Такие люди не могут — не только по российским, но и по законам других стран — участвовать в выборах. А они специально раскручивают таких кандидатов, чтобы получить отказ ЦИК в регистрации, чтобы потом обвинить Россию в «нарушении демократических норм», — подытожил Джабаров.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что решение ОБСЕ не направлять наблюдателей на выборы в страну — ошибочно.

Кроме того, он подчеркнул, что Москва выполнила все обязательства, взятые на себя в рамках организации.