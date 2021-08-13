В Совфеде осудили позицию шведского парламентария по выборам в России

Сенатор Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление шведского депутата Ханса Валльмарка о том, что Стокгольм и Брюссель «должны дать понять» Москве, что фальсификация результатов предстоящих выборов в Госдуму «будет чревата серьёзными последствиями».

«Совершенно очевидно, что подобного рода заявления не способствуют развитию добрососедских отношений между Швецией, являющейся членом ЕС, и Российской Федерацией.

Неоднократные предупреждения России о недопустимости вмешательства в вопросы суверенного государства не воспринимаются ЕС и США, что потребует от России изыскания дополнительных инструментов для защиты своего суверенитета», —подчеркнула Ковитиди.

По её словам, обращение Валльмарка является «зеркальным отражением избранной коллективным Западом позиции по отношению к Российской Федерации и не более того».

«Проведение выборов в Государственную думу регулируется Конституцией России, никто не вправе препятствовать свободному волеизъявлению граждан», — заключила она.

Ранее шведский депутат Ханс Валльмарк заявил, что Стокгольм и Брюссель «должны дать понять» Москве, что фальсификация результатов предстоящих выборов в Госдуму «будет чревата серьёзными последствиями».