В парламенте Швеции предостерегли Россию от фальсификации выборов

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Ксения Калинкина
Стокгольм и Брюссель «должны дать понять» Москве, что фальсификация результатов предстоящих выборов в Госдуму «будет чревата серьёзными последствиями». Такое мнение выразил шведский депутат Ханс Валльмарк. Свою позицию парламентарий изложил в обращении к главе МИД страны Анн Линде, с которым ознакомился RT.
В парламенте Швеции предостерегли Россию от фальсификации выборов
  • Reuters

По мнению Валльмарка, в преддверии парламентских выборов «власть имущие в Кремле» якобы решили нанести серьёзный удар по оппозиции и «демократическим силам» страны. Шведский депутат упомянул о приговоре Алексею Навальному, а также напомнил о внесении в российский реестр иноагентов ряда СМИ, включая «Медузу»*.

Парламентарий отметил, что Швеция и Евросоюз различными способами пытаются обозначить поддержку российской оппозиции, однако принимаемых мер, по его словам, недостаточно.

«Грядущие парламентские выборы не смогут быть справедливыми, так как очень многим кандидатам мешают принимать в них участие. На практике политические движения не могут действовать свободно и в духе открытости. Швеция и ЕС должны заранее дать понять России, что в нынешних обстоятельствах фальсификация выборов будет чревата серьёзными последствиями», — заявил Валльмарк.

На этом фоне он обратился к Анн Линде с вопросом, намерена ли министр выразить поддержку Навальному и российской оппозиции «путём продвижения в ЕС мысли о том, что необходимо не признавать результаты осенних парламентских выборов».

Ранее сообщалось, что в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) Анн Линде поднимала в том числе вопрос «поддержки» российского гражданского общества и правозащитников. По её словам, на эти цели Швеция готова выделить до €38 млн.

В июне спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что западные страны могут предпринять попытки вмешательства в сентябрьские выборы в нижнюю палату российского парламента.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.

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