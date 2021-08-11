Центризбирком утвердил форму бюллетеней на выборах в Госдуму

Центризбирком утвердил форму избирательных бюллетеней для голосования по федеральному и одномандатному избирательным округам на предстоящих выборах депутатов Госдумы.

В бюллетене будет: наименование политической партии, зарегистрировавшей федеральный список кандидатов; ФИО зарегистрированных кандидатов; номер соответствующей региональной группы кандидатов (при её наличии).

При этом, согласно постановлению, если у кандидата имелась или имеется судимость, сведения о ней указываются в бюллетене.

Как пишет Интерфакс, если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иноагента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иноагента лицом, сведения об этом также указываются в бюллетене.

10 августа Центральная избирательная комиссия в ходе заседания приняла постановление о дополнительном выделении более 102 млн рублей региональным избиркомам для организации выборов в Госдуму.

Ранее замглавы ЦИК России Николай Булаев сообщил, что финансирование избирательной кампании в рамках выборов в Госдуму из федерального бюджета составило 21,4 млрд рублей.

Голосование на думских выборах будет проходить на протяжении трёх дней — с 17 по 19 сентября.