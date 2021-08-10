ЦИК выделила избиркомам дополнительно 102 млн рублей на организацию выборов
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.
«Утвердить дополнительное выделение средств федерального бюджета избирательным комиссиям субъектов России на подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы восьмого созыва», — отметили в ЦИК.
Согласно документу, восемь региональных избиркомов получат свыше 102,2 млн рублей в связи с использованием воздушного транспорта в отдалённых и труднодоступных местностях.
Как передаёт агентство, ранее замглавы ЦИК России Николай Булаев сообщил, что финансирование избирательной кампании в рамках выборов в Госдуму из федерального бюджета составило 21,4 млрд рублей.