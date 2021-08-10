ЦИК выделила избиркомам дополнительно 102 млн рублей на организацию выборов

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Центральная избирательная комиссия в ходе заседания приняла постановление о дополнительном выделении более 102 млн рублей региональным избиркомам для организации выборов в Госдуму.
ЦИК выделила избиркомам дополнительно 102 млн рублей на организацию выборов
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

«Утвердить дополнительное выделение средств федерального бюджета избирательным комиссиям субъектов России на подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы восьмого созыва», — отметили в ЦИК.

Согласно документу, восемь региональных избиркомов получат свыше 102,2 млн рублей в связи с использованием воздушного транспорта в отдалённых и труднодоступных местностях.

Как передаёт агентство, ранее замглавы ЦИК России Николай Булаев сообщил, что финансирование избирательной кампании в рамках выборов в Госдуму из федерального бюджета составило 21,4 млрд рублей.

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