В Швеции подняли вопрос о процедурах безопасности МИД после инцидента с пранкерами
- Reuters
Как отметил Сёдер, Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) — известные российские пранкеры, которых «обвиняют в том, что они действуют по указке Владимира Путина».
По словам шведского парламентария, зачастую содержание разговоров пранкеров с собеседниками «вырывается из контекста» или каким-либо иным способом «неправильно интерпретируется на российском телевидении». Делается это, по мнению депутата, для того, «чтобы выставить геополитических противников Москвы в невыгодном свете».
«Тот факт, что министр иностранных дел позволила обмануть себя двум российским троллям и дать возможность российской пропаганде этим воспользоваться, конечно, нехорошо», — констатировал Сёдер.
В то же время он процитировал пресс-службу МИД Швеции, представители которой ранее заявили газете Expressen, что внешнеполитическое ведомство «следует определённым стандартным процедурам, и они были соблюдены, но, к сожалению, в данном случае их оказалось недостаточно».
В связи с этим Сёдер обратился к Линде с вопросом о том, какие меры министр намерена принять для того, чтобы подобные инциденты более не повторялись, а процедуры МИД обладали «достаточной степенью надёжности».
Ранее сообщалось, что Вован и Лексус разыграли Анн Линде от имени жены Алексея Навального Юлии и его соратника Леонида Волкова.
Пранкеры общались с Линде более 10 минут.В ходе разговора стороны обсуждали вопросы, связанные с проектом «Северный поток — 2», а также с «поддержкой» российского гражданского общества и правозащитников со стороны Швеции. В частности, речь шла о выделении Стокгольмом на эти цели до €38 млн в течение пяти лет.
Вмае пранкеры пообщались с руководством американского Национального фонда в поддержку демократии* (NED) от имени экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и её помощника.
* «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.