В Швеции подняли вопрос о процедурах безопасности МИД после инцидента с пранкерами

Шведский депутат Бьёрн Сёдер поднял вопрос о процедурах обеспечения безопасности МИД страны после того, как российским пранкерам Лексусу и Вовану удалось поговорить с главой внешнеполитического ведомства Швеции Анн Линде. Свою позицию депутат изложил в обращении к министру иностранных дел. С документом ознакомился RT.

Как отметил Сёдер, Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) — известные российские пранкеры, которых «обвиняют в том, что они действуют по указке Владимира Путина».

По словам шведского парламентария, зачастую содержание разговоров пранкеров с собеседниками «вырывается из контекста» или каким-либо иным способом «неправильно интерпретируется на российском телевидении». Делается это, по мнению депутата, для того, «чтобы выставить геополитических противников Москвы в невыгодном свете».

«Тот факт, что министр иностранных дел позволила обмануть себя двум российским троллям и дать возможность российской пропаганде этим воспользоваться, конечно, нехорошо», — констатировал Сёдер.

В то же время он процитировал пресс-службу МИД Швеции, представители которой ранее заявили газете Expressen, что внешнеполитическое ведомство «следует определённым стандартным процедурам, и они были соблюдены, но, к сожалению, в данном случае их оказалось недостаточно».

В связи с этим Сёдер обратился к Линде с вопросом о том, какие меры министр намерена принять для того, чтобы подобные инциденты более не повторялись, а процедуры МИД обладали «достаточной степенью надёжности».

Ранее сообщалось, что Вован и Лексус разыграли Анн Линде от имени жены Алексея Навального Юлии и его соратника Леонида Волкова.

Пранкеры общались с Линде более 10 минут.В ходе разговора стороны обсуждали вопросы, связанные с проектом «Северный поток — 2», а также с «поддержкой» российского гражданского общества и правозащитников со стороны Швеции. В частности, речь шла о выделении Стокгольмом на эти цели до €38 млн в течение пяти лет.

Вмае пранкеры пообщались с руководством американского Национального фонда в поддержку демократии* (NED) от имени экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и её помощника.

* «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.