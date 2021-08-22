В МИД прокомментировали решение ОБСЕ по наблюдателям на выборы в Госдуму

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью газете «Коммерсантъ» прокомментировал решение Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи ОБСЕ не направлять наблюдателей на выборы в Государственную думу.

«БДИПЧ решило не направлять в Россию своих представителей. Если в бюро одумаются и поймут, что это решение ошибочное, то милости просим», — заявил он.

Грушко также задали вопрос, будет ли российская сторона «уговаривать» бюро.

«Нет, не будет, мы полностью выполнили все обязательства, которые мы брали на себя в рамках ОБСЕ и других международных организаций относительно приглашения международных наблюдателей», — ответил замминистра.

Ранее в ОБСЕ заявили, что не смогут направить наблюдателей на выборы в Госдуму из-за требования ограничить их число.

В конце июля в российском МИД отметили, что Россия готова принять и обеспечить безопасное пребывание международных наблюдателей за предстоящими выборами депутатов Государственной думы.