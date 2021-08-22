В МИД прокомментировали решение ОБСЕ по наблюдателям на выборы в Госдуму
- РИА Новости
«БДИПЧ решило не направлять в Россию своих представителей. Если в бюро одумаются и поймут, что это решение ошибочное, то милости просим», — заявил он.
Грушко также задали вопрос, будет ли российская сторона «уговаривать» бюро.
«Нет, не будет, мы полностью выполнили все обязательства, которые мы брали на себя в рамках ОБСЕ и других международных организаций относительно приглашения международных наблюдателей», — ответил замминистра.
Ранее в ОБСЕ заявили, что не смогут направить наблюдателей на выборы в Госдуму из-за требования ограничить их число.
В конце июля в российском МИД отметили, что Россия готова принять и обеспечить безопасное пребывание международных наблюдателей за предстоящими выборами депутатов Государственной думы.