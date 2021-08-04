В ОБСЕ заявили, что не смогут направить наблюдателей на выборы в Госдуму

Короткая ссылка
В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявили, что не смогут направить наблюдателей на выборы в Госдуму из-за требования ограничить их число.
В ОБСЕ заявили, что не смогут направить наблюдателей на выборы в Госдуму
  • РИА Новости

Об этом говорится в опубликованном заявлении Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

«ОБСЕ не сможет отправить наблюдателей на предстоящие выборы в Думу из-за ограничений, введённых властями Российской Федерации в отношении наблюдения за выборами», — отмечается в заявлении.

Как заявил глава БДИПЧ Маттео Мекаччи, для организации важно самостоятельно определять необходимое число наблюдателей. По его словам, требование российских властей ограничить число наблюдателей «сделало такой шаг неизбежным».

Ранее в российском МИД заявили, что Россия готова принять и обеспечить безопасное пребывание международных наблюдателей за предстоящими выборами депутатов Государственной думы.

При этом в МИД отметили, что международным наблюдателям будет необходимо соблюдать все требования, установленные Роспотребнадзором.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить