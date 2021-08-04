В ОБСЕ заявили, что не смогут направить наблюдателей на выборы в Госдуму
- РИА Новости
Об этом говорится в опубликованном заявлении Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
«ОБСЕ не сможет отправить наблюдателей на предстоящие выборы в Думу из-за ограничений, введённых властями Российской Федерации в отношении наблюдения за выборами», — отмечается в заявлении.
Как заявил глава БДИПЧ Маттео Мекаччи, для организации важно самостоятельно определять необходимое число наблюдателей. По его словам, требование российских властей ограничить число наблюдателей «сделало такой шаг неизбежным».
Ранее в российском МИД заявили, что Россия готова принять и обеспечить безопасное пребывание международных наблюдателей за предстоящими выборами депутатов Государственной думы.
При этом в МИД отметили, что международным наблюдателям будет необходимо соблюдать все требования, установленные Роспотребнадзором.