В МИД заявили о готовности принять международных наблюдателей на выборах в Госдуму

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В российском МИД заявили, что Россия готова принять и обеспечить безопасное пребывание международных наблюдателей за предстоящими выборами депутатов Государственной думы.
В МИД заявили о готовности принять международных наблюдателей на выборах в Госдуму
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«Россия готова принять и обеспечить безопасное пребывание международных наблюдателей и предоставить им все необходимые организационно-технические и правовые условия для выполнения ими своих задач, поэтому нескольким сотням международных наблюдателей уже направлены или будут направлены приглашения», — говорится в сообщении на сайте ведомства. 

Отмечается, что международным наблюдателям будет необходимо соблюдать все требования, установленные Роспотребнадзором.

Ранее сообщалось, что к настоящему времени на выборах депутатов Госдумы зарегистрировано 2007 кандидатов по федеральному списку.

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что голосование на думских выборах пройдёт в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября.

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