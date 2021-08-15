В Кот-д'Ивуаре выявили первый за 25 лет случай заражения вирусом Эбола

В Кот-д'Ивуаре подтвердили первый за четверть века случай заражения вирусом Эбола, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«В Минздраве Кот-д'Ивуара сегодня подтвердили первый случай заболевания, вызванного вирусом Эбола в стране, с 1994 года», — говорится в релизе ВОЗ.

Анализы были взяты у пациента, госпитализированного в Абиджан по возвращению из Гвинеи с высокой температурой.

Во время эпидемии Эболы на территории Западной Африки в 2014—2016 годах жертвами болезни стали свыше 11 тыс. человек.

Во вторник, 10 августа, в Гвинее зафиксировали первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург.

В феврале сообщалось, что в Гвинее началась вакцинация от лихорадки Эбола.