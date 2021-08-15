В Кот-д'Ивуаре выявили первый за 25 лет случай заражения вирусом Эбола

Короткая ссылка
В Кот-д'Ивуаре подтвердили первый за четверть века случай заражения вирусом Эбола, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«В Минздраве Кот-д'Ивуара сегодня подтвердили первый случай заболевания, вызванного вирусом Эбола в стране, с 1994 года», — говорится в релизе ВОЗ.

Анализы были взяты у пациента, госпитализированного в Абиджан по возвращению из Гвинеи с высокой температурой.

Во время эпидемии Эболы на территории Западной Африки в 2014—2016 годах  жертвами болезни стали свыше 11 тыс. человек.

Во вторник, 10 августа, в Гвинее зафиксировали первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург.

В феврале сообщалось, что в Гвинее началась вакцинация от лихорадки Эбола.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить