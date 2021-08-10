В Гвинее зафиксировали первый случай заболевания лихорадкой Марбург

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Всемирная организация здравоохранения сообщила, что на территории Гвинеи зафиксирован первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург.
В Гвинее зафиксировали первый случай заболевания лихорадкой Марбург
  • AFP
  • © CELLOU BINANI

Об этом сообщила глава африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти.

«Мы работаем со службами здравоохранения [Гвинеи] с тем, чтобы принять быстрые ответные меры», — цитирует её ТАСС.

По её словам, необходимо сделать всё, чтобы остановить распространение вируса.

Отмечается, что вирус обнаружен в районе, где ранее произошла вспышка лихорадки Эбола.

В феврале сообщалось, что в Гвинее началась вакцинация от лихорадки Эбола.

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