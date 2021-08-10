В Гвинее зафиксировали первый случай заболевания лихорадкой Марбург

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что на территории Гвинеи зафиксирован первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург.

Об этом сообщила глава африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти.

«Мы работаем со службами здравоохранения [Гвинеи] с тем, чтобы принять быстрые ответные меры», — цитирует её ТАСС.

По её словам, необходимо сделать всё, чтобы остановить распространение вируса.

Отмечается, что вирус обнаружен в районе, где ранее произошла вспышка лихорадки Эбола.

В феврале сообщалось, что в Гвинее началась вакцинация от лихорадки Эбола.