В Гвинее зафиксировали первый случай заболевания лихорадкой Марбург
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Об этом сообщила глава африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти.
«Мы работаем со службами здравоохранения [Гвинеи] с тем, чтобы принять быстрые ответные меры», — цитирует её ТАСС.
По её словам, необходимо сделать всё, чтобы остановить распространение вируса.
Отмечается, что вирус обнаружен в районе, где ранее произошла вспышка лихорадки Эбола.
В феврале сообщалось, что в Гвинее началась вакцинация от лихорадки Эбола.