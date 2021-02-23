В Гвинее начата вакцинация от лихорадки Эбола

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Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что вакцинация населения от лихорадки Эбола началась на юго-востоке Гвинеи, где произошла вспышка данного заболевания.
В Гвинее начата вакцинация от лихорадки Эбола
  • Reuters

«В последний раз, когда Гвинея столкнулась со вспышкой лихорадки Эбола, вакцины находились ещё на стадии разработки. Сейчас Гвинея располагает инструментами и знаниями для борьбы с эпидемией», — приводит ТАСС слова генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Вакцина была доставлена в Гвинею 22 февраля из штаб-квартиры ВОЗ в Женеве в количестве 11 тыс. доз.

Используется вакцина, которую разработали канадские учёные и произвела компания Merck. Она применяется с 2018 года в Демократической Республике Конго.

Ранее сообщалось, что ООН направит $15 млн на борьбу с распространением лихорадки Эбола в Гвинее и Демократической Республике Конго. 

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