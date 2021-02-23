В Гвинее начата вакцинация от лихорадки Эбола
- Reuters
«В последний раз, когда Гвинея столкнулась со вспышкой лихорадки Эбола, вакцины находились ещё на стадии разработки. Сейчас Гвинея располагает инструментами и знаниями для борьбы с эпидемией», — приводит ТАСС слова генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.
Вакцина была доставлена в Гвинею 22 февраля из штаб-квартиры ВОЗ в Женеве в количестве 11 тыс. доз.
Используется вакцина, которую разработали канадские учёные и произвела компания Merck. Она применяется с 2018 года в Демократической Республике Конго.
Ранее сообщалось, что ООН направит $15 млн на борьбу с распространением лихорадки Эбола в Гвинее и Демократической Республике Конго.