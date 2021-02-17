США обещают африканским странам помощь в борьбе с Эболой и COVID-19

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Белый дом обещает помощь африканским странам в борьбе с новой вспышкой вируса Эбола и коронавирусом.

«Президента (Джо) Байдена проинформировали о ситуации в Центральной и Западной Африке, он молится о семьях тех, кто скончался или пострадал от Эболы, COVID-19 и других глобальных вызовов в здравоохранении. Администрация Байдена сделает все, что возможно, чтобы при лидирующей роли США остановить эти вспышки», — приводит РИА Новости слова Псаки.

Она отметила, что США будут работать со Всемирной организацией здравоохранения, Африканским союзом и странами региона.

О конкретных мерах помощи африканским странам Псаки не сообщила.

Ранее сообщалось, что ООН направит $15 млн на борьбу с распространением лихорадки Эбола в Гвинее и Демократической Республике Конго (ДРК).